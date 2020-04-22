أورييه وسيسوكو ثنائي توتنهام يعتذران عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي

ونشر أورييه مدافع كوت ديفوار سلسلة من لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لنفسه برفقة الفرنسي سيسوكو وهما يتدربان معا ثم حذفها لاحقا.

وقال اللاعبان في بيان مشترك إلى وسائل الإعلام البريطانية ”نود الاعتذار على عدم التصرف كما ينبغي هنا. نقر بأننا كلاعبين محترفين هناك مسؤولية تقع علينا في أن نضرب مثلا، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تواجه العالم بأكمله. علينا جميعا احترام نصيحة الحكومة وتقليل عدد الأرواح المفقودة خلال الجائحة. لا يمكننا أن نشكر أفراد خدمة الصحة الوطنية بما يكفي على عملهم الدؤوب...وسيتبرع كلانا بمبلغ مالي لإظهار دعمنا".

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وطلبت الحكومة من الناس البقاء في منازلهم للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس 2.5 مليون حول العالم كما توفي ما يزيد على 172900 شخص.

