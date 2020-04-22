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الدوري الإنكليزي الممتاز

أورييه وسيسوكو ثنائي توتنهام يعتذران عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي

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اعتذر سيرج أورييه مدافع توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ولاعب الوسط موسى سيسوكو عن انتهاك ارشادات التباعد الاجتماعي خلال تفشي فيروس كورونا المستجد بعدما نشرا لقطات مصورة وهما يتدربان معا.

Reuters

ونشر أورييه مدافع كوت ديفوار سلسلة من لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لنفسه برفقة الفرنسي سيسوكو وهما يتدربان معا ثم حذفها لاحقا.

وقال اللاعبان في بيان مشترك إلى وسائل الإعلام البريطانية ”نود الاعتذار على عدم التصرف كما ينبغي هنا. نقر بأننا كلاعبين محترفين هناك مسؤولية تقع علينا في أن نضرب مثلا، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تواجه العالم بأكمله. علينا جميعا احترام نصيحة الحكومة وتقليل عدد الأرواح المفقودة خلال الجائحة. لا يمكننا أن نشكر أفراد خدمة الصحة الوطنية بما يكفي على عملهم الدؤوب...وسيتبرع كلانا بمبلغ مالي لإظهار دعمنا".

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وطلبت الحكومة من الناس البقاء في منازلهم للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس 2.5 مليون حول العالم كما توفي ما يزيد على 172900 شخص. 
 

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