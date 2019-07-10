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الدوري الإنكليزي الممتاز

أوريجي بعقد طويل الأمد مع ليفربول

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وقع المهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي عقدًا جديدًا مع فريقه ليفربول الإنكليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، لأمد طويل بحسب ما أعلن النادي دون أن يحدد مدة العقد.

AFP

وكتب ليفربول في بيان "لقد التزم ديفوك أوريجي بمستقبله مع نادي ليفربول من خلال توقيع عقد جديد طويل الأمد اليوم في ميلوود (مقر النادي)".

ولعب البلجيكي البالغ من العمر 24 عاماً دوراً رئيسياً في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام، وذلك بتسجيله ثنائية في إياب نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني (4-صفر) ما ساعد فريقه على تعويض خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة، قبل أن يسجل الهدف الثاني في المباراة النهائية (2-صفر).

ونقل موقع ليفربول عن مدربه الألماني يورغن كلوب قوله "أردنا التوقيع معه مجدداً، الأمر الجميل، أنه أراد الأمر ذاته أيضا. كان يدرك بأنها مرحلة صعبة (في إشارة إلى بقائه على مقاعد البدلاء واعارته لليل الفرنسي وفولفسبورغ الألماني)، لكننا لم نتخل عنه في تلك الفترة".

ودخل البلجيكي الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده دون أن يمدد، وسط تقارير تتحدث عن رغبته بمعرفة وضعه في الفريق لأنه يريد المزيد من الوقت في أرضية الملعب، لاسيما في ظل وجود ترسانة هجومية مكونة من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه، البرازيلي روبرتو فيرمينو والبديل دانيال ستاريدج.

وكشف أوريجي أنه "سعيد جداً لتمكني من توقيع هذا العقد الذي يمنحني دفعاً قبيل انطلاق الموسم... عندما وجدنا أنفسنا مضطرين لاتخاذ قرار، أردت وحسب التحدث مع النادي أولاً ومحيطي، لكن الشعور كان دائماً بأني أريد البقاء وتمديد عقدي".        

ليفربول ديفوك أوريجي
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