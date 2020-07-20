أنيلكا ينصح صلاح ومانيه بعدم الانتقال لريال مدريد

ولعب الثنائي دوراً أساسياً هذا الموسم في منح اللقب الأول للريدز في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد 30 عاماً من الانتظار.

وسجل صلاح 19 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقدم تسع تمريرات حاسمة، بينما سجل ماني 17 هدفاً إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة أيضاً، وقد قدم الثنائي رفقة البرازيلي فيرمينو عروضاً مبهرة مع ليفربول.

وذكر عدد من وسائل الإعلام أن ريال مدريد مهتم بصلاح وماني، لكن أنيلكا، الذي لعب في الميرنغي موسم 1999-2000 بعد ظهوره في الدوري الإنكليزي الممتاز مع أرسنال، يشعر أن ليفربول هو أفضل مكان لكل من صلاح وماني.

وقال أنيلكا لصحيفة ليفربول إيكو: "إنهم مدهشون أنا أحبهم جميعاً، وخاصة روبرتو فيرمينو لأنه مفتاح نجاح محمد صلاح وساديو ماني.

وأضاف "صلاح وماني يحتلان المرتبة الأولى في قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم في الوقت الحالي. لديهم الجودة للعب في ريال مدريد، لكن ليفربول اليوم يمكن أن يتنافس مع ريال لذلك هو المكان المناسب".

وأضاف أنيلكا فيما يتعلق بمدرب ليفربول كلوب "يورغن كلوب عبقري، أنا أحب عمله، اللاعبون الذين تدربوا معه أصبحوا من النخبة".

وختم: "سيكونون قادرين على المنافسة لسنوات عديدة. أعاد كلوب النادي إلى حيث يستحق".