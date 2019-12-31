أنشيلوتي يمدح لاعبيه في إيفرتون

December 31, 2019 18:25 أبدى مدرب إيفرتون كارلو أنتشيلوتي سعادته بمستوى الفريق منذ توليه التدريب، معترفاً بأن ذلك لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، لكن ما فاجأه حقاً هو الروح التي أظهرها الفريق والشخصية القوية داخل الملعب.