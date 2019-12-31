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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

أنشيلوتي يمدح لاعبيه في إيفرتون

أبدى مدرب إيفرتون كارلو أنتشيلوتي سعادته بمستوى الفريق منذ توليه التدريب، معترفاً بأن ذلك لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، لكن ما فاجأه حقاً هو الروح التي أظهرها الفريق والشخصية القوية داخل الملعب.

REUTERS
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