أنشيلوتي يمدح لاعبيه في إيفرتون December 31, 2019 18:25 أبدى مدرب إيفرتون كارلو أنتشيلوتي سعادته بمستوى الفريق منذ توليه التدريب، معترفاً بأن ذلك لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، لكن ما فاجأه حقاً هو الروح التي أظهرها الفريق والشخصية القوية داخل الملعب. REUTERS السابق تقنية الـ VAR تثير جدلاً واسعا اقرأ التالي آخر الأحداث December 31, 2019 18:25 أنشيلوتي يمدح لاعبيه في إيفرتون December 31, 2019 17:37 تقنية الـ VAR تثير جدلاً واسعاً في إنكلترا December 31, 2019 17:35 وكيل أعمال بوغبا يهدّد مانشستر يونايتد December 31, 2019 13:52 رودجرز: "مواجهة نيوكاسل يونايتد لن تكون سهلة" December 31, 2019 13:18 النجم المصري محمد صلاح يقود ليفربول نحو التاريخ December 31, 2019 13:07 أفضل خمسة أهداف لرياض محرز مع ليستر ومانشستر سيتي December 31, 2019 11:34 الدوري الإنكليزي يفتتح 2020 بقمة أرسنال ويونايتد December 31, 2019 11:10 مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد – التغطية الخاصة December 30, 2019 21:59 لوكاس برود يحسم جدل الـ"VAR" December 30, 2019 17:51 يونايتد يستعيد خدمات مدافعه الإيفواري بايي