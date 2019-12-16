أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الاثنين أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي توصل إلى "اتفاق مبدئي" لتولي مهام منصب المدير الفني لنادي إيفرتون الإنكليزي عقب إقالته الأسبوع الماضي من نابولي.

وصل أنشيلوتي إلى مدينة ليفربول في وقت سابق من الاثنين، وسط تقارير من "سكاي" تفيد أن المحادثات بين الطرفين "تطورت بشكل لافت".

وأقيل أنشيلوتي الذي خلفه "تلميذه" جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء الفائت إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يخلف أنشيلوتي البالغ 60 عاماً البرتغالي ماركو سيلفا في ملعب "غوديسون بارك" عقب إقالة الأخير في 5 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الاسكتلندي دنكان فيرغوسون.

وإذا ما حصل ذلك، سيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد إنكليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشيلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الأول مع النادي اللندني.

وأشار إيفرتون في بيان الاثنين إلى أن "فيرغوسون سيبقى في مهامه لمباراة إيفرتون مساء الأربعاء في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنكليزية أمام ضيفه ليستر سيتي".

وحقق فيرغوسون نتائج مميزة منذ تعيينه مدرباً مؤقتاً، إذ أسقط تشيلسي في عقر داره بنتيجة 3-1 في المرحلة 16 من البرمييرليغ قبل أن يفرض التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد" 1-1 الأحد.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).