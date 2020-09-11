أنشيلوتي يطمح لمقعد أوروبي مع إيفرتون

بدأ أنشيلوتي مشواره بصورة ايجابية مع نادي "مرسيسايد" عندما وصل إلى رأس الجهاز الفني في كانون الأول/ديسمبر الفائت، الا أن الفريق شهد تراجعاً في المستوى لينهي الموسم في مركز دون الطموحات.

وقال الايطالي (61 عاما) "أعتقد أن الهدف الذي نريد تحقيقه هو الصراع على المراكز المتقدّمة في البرميرليغ من أجل التأهل إلى أوروبا الموسم المقبل".

وتابع "الهدف واضح جداً. لدينا هذه الرغبة وهذا الطموح. أعتقد أننا قادرون على تحقيقه".

وعزز أنشيلوتي خط وسطه بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد الاسباني والبرازيلي آلان من نابولي الايطالي والفرنسي عبدواللاي دوكوريه من واتفورد.

ولا يزال يحتاج لتعزيز صفوفه في الخط الخلفي لاسيما في مركز قلب الدفاع نظراً لتعرض الكولومبي ييري مينا للعديد من الاصابات، كما أن هناك علامات استفهام عما إذا كان البرازيلي ريتشارليسون ودومينيك كالفرت-لوين والإيطالي مويز كين قوة هجومية كافية في خط المقدمة.

الا أن أنشيلوتي سعيد بعمل النادي في سوق الانتقالات حتى الآن حيث من المتوقع أن يشارك الوافدون الجدد في المباراة الافتتاحية ضد المضيف توتنهام الأحد.

وأوضح مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق "أعتقد أننا سعداء لوجود هؤلاء اللاعبين. قام النادي بعمل رائع لأن هؤلاء اللاعبين - خاميس، دوكوريه وآلان - كانوا أولوية لنا".

وتابع "نعمل الآن لتقديم موسم جيد. نريد أن ننافس في جميع المسابقات وأعتقد أنه مع هؤلاء اللاعبين تحسّن الفريق وأظن أننا سننافس".

وختم "سوق الانتقالات ستقفل في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر. إذا أتيحت الفرصة سنتطلع لذلك (إبرام المزيد من الصفقات)، ولكن صراحة أنا راض عن هذا الفريق في الوقت الراهن".