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الدوري الإنكليزي الممتاز

أنشيلوتي يشدد على حصد كامل نقاط المباريات على أرضه

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن فريقه يجب أن يحصد الحد الأقصى من النقاط في المباريات الثلاث المتبقية له على أرضه في الدوري الإنكليزي للاحتفاظ بفرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي.

AFP

ويحتل إيفرتون المركز 11 في الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بينما عانى يوم الاثنين من أول هزيمة منذ استئناف المسابقة بتعثره 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

وقال أنشيلوتي إن التركيز الآن ينصب على الفوز بالمباريات على أرضه وستكون البداية أمام ساوثهامبتون صاحب المركز 13 يوم الخميس في ظل السعي لخوض الدوري الأوروبي.

ولفت أنشيلوتي الأربعاء إلى أن ”المباراة أمام توتنهام قد انتهت. أهم نقطة (للتأهل لأوروبا) ستكون الفوز بمبارياتنا على أرضنا ثم الانتصار في ملعب ولفرهامبتون أو شيفيلد“.

وأضاف ”لا يزال لدينا فرصة في التأهل للدوري الأوروبي..سيكون من المهم حقا الفوز بمبارياتنا الثلاث على أرضنا“.

ويتأخر إيفرتون بست نقاط عن أرسنال صاحب المركز السابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي. وسيلعب إيفرتون أيضا على أرضه مع أستون فيلا وبورنموث المهددين بالهبوط.

كارلو أنشيلوتي
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