أنشيلوتي يشدد على حصد كامل نقاط المباريات على أرضه

ويحتل إيفرتون المركز 11 في الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بينما عانى يوم الاثنين من أول هزيمة منذ استئناف المسابقة بتعثره 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

وقال أنشيلوتي إن التركيز الآن ينصب على الفوز بالمباريات على أرضه وستكون البداية أمام ساوثهامبتون صاحب المركز 13 يوم الخميس في ظل السعي لخوض الدوري الأوروبي.

ولفت أنشيلوتي الأربعاء إلى أن ”المباراة أمام توتنهام قد انتهت. أهم نقطة (للتأهل لأوروبا) ستكون الفوز بمبارياتنا على أرضنا ثم الانتصار في ملعب ولفرهامبتون أو شيفيلد“.

وأضاف ”لا يزال لدينا فرصة في التأهل للدوري الأوروبي..سيكون من المهم حقا الفوز بمبارياتنا الثلاث على أرضنا“.

ويتأخر إيفرتون بست نقاط عن أرسنال صاحب المركز السابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي. وسيلعب إيفرتون أيضا على أرضه مع أستون فيلا وبورنموث المهددين بالهبوط.