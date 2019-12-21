أنشيلوتي مدرباً جديداً لإيفرتون December 21, 2019 12:22 كارلو أنشيلوتي يحطّ الرحال في إيفرتون لتدريب فريق "التوفيز" خلفاً للبرتغالي ماركو سيلفا. Reuters إيفرتون كارلو أنشيلوتي السابق بطولة إنكلترا: غوارديولا يريد اقرأ التالي آخر الأحداث December 21, 2019 12:22 أنشيلوتي مدرباً جديداً لإيفرتون December 21, 2019 10:51 غوارديولا يريد أن يستحق تمديد عقده مع سيتي December 20, 2019 19:20 "عواطف" مورينيو لن تحضر في مواجهة تشيلسي December 20, 2019 18:58 أرسنال يراهن على أرتيتا لإعادته إلى سكة النجاحات December 20, 2019 15:11 الإسباني أرتيتا مدرباً لأرسنال الإنكليزي December 20, 2019 13:54 مباراة توتنهام وتشيلسي – التغطية الخاصة December 20, 2019 12:44 بطولة إنكلترا: توتنهام-تشيلسي محط الأنظار December 20, 2019 12:08 توبي ألدرفيريلد يوقع عقداً جديداً مع توتنهام December 19, 2019 20:16 هل يقود أنشيلوتي إيفرتون أمام أرسنال ؟ December 19, 2019 19:58 رئيس توتنهام يتحدث عن إقالة بوتشيتينو