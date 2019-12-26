أنشيلوتي سيساعد الشاب كين على النجاح في إيفرتون

وضرب أنشيلوتي المثل بالفرنسي ميشال بلاتيني مع يوفنتوس في ثمانينات القرن الماضي.

وانضم كين البالغ عمره 19 عاماً إلى إيفرتون قادما من يوفنتوس في آب/أغسطس الماضي في عقد مدته خمس سنوات مقابل نحو 27.5 مليون يورو (30.49 مليون دولار) لكنه لم يسجل في 13 مباراة بالدوري.

وعانى كثيراً تحت قيادة المدرب السابق ماركو سيلفا بينما منحه دنكان فيرغسون، المدرب المؤقت الذي تولى المسؤولية قبل أنشيلوتي، الفرصة المشاركة كبديل في الشوط الثاني أمام مانشستر يونايتد الشهر الحالي واستبدله قبل نهاية المباراة.

وقال أنشيلوتي لوسائل إعلام بريطانية قبل بداية مهمته رسمياً مع إيفرتون بمواجهة بيرنلي في وقت لاحق اليوم الخميس "عندما كنت لاعباً أتذكر انضمام بلاتيني إلى يوفنتوس من سانت إيتيين وعمره 27 عاماً. احتاج ستة شهور ليتأقلم وكان هذا بلاتيني".

"وتعرضت لنفس المشكلة مع هيرفينغ لوزانو عقب انضمامه إلى نابولي وكان أكبر بعامين أو ثلاثة من كين. ينبغي أن نتحلى بالصبر مع اللاعبين الصغار".

"حاولت التعاقد مع كين حينما كنت في نابولي لكنه اختار إيفرتون. يتمتع بإمكانيات رائعة وأثق في أنه سيصبح موهبة كبيرة لكنه لا يزال عمره 19 عاماً وكل شيء جديد بالنسبة له هنا".