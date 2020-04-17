أندية الدوري الممتاز تلتزم إنهاء الموسم

وانحصر الحديث خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية الاتصال بالفيديو عن السيناريوهات المختلفة لإنهاء موسم.



ولم يتطرق أي ممثل لأي ناد إلى إمكانية إنهاء الموسم في 30 حزيران/يونيو المقبل كما كانت أفادت تقارير صحافية الخميس عن عدد متزايد من الأندية تطالب بذلك.



كما لم يتطرق المجتمعون إلى مسألة تقليص رواتب اللاعبين أو موعد فتح سوق الانتقالات .



وقال متحدث باسم الدوري الإنكليزي الممتاز: "ندرك تماماً الحزن الذي يتسبب به وباء "كوفيد-19" أفكارنا مع جميع هؤلاء الذين تأذوا منه".



وأضاف: "نعمل على سيناريوهات معقدة مع مختلف شركائنا وبينهم شبكات النقل التلفزيوني وهدفنا أن نكون في وضع نستطيع فيه أن نلعب بأمان بمساندة كلية من الحكومة".



وتابع: "صحة وسلامة اللاعبين، المدربين والعاملين في النادي هي أولوية بالنسبة إلينا وسيعاود الدوري نشاطه فقط عندما تسمح الأجهزة الطبية بذلك".



وختم: "لا يزال هدفنا إنهاء الموسم لكن في الوقت الحالي فإنّ جميع التواريخ هي تقديرية في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا".



وتوقفت مباريات كرة القدم في إنكلترا، كغيرها من مختلف دول أوروبا والعالم، في منتصف آذار/مارس الماضي مع تصدر ليفربول بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن حامل اللقب مانشستر سيتي.



وأوصت السلطات البريطانية بالتزام الحجر الصحي على الأقل حتى السابع من أيار/مايو، وبالتالي تأمل السلطات الكروية في تحسن الأوضاع الصحية خلال هذه الفترة أملاً في معاودة النشاط.