أنباء عن استبعاد لوكاكو من تشكيلة تشيلسي أمام ليفربول

وجاء استبعاد لوكاكو على خلفية التصريحات المثيرة للجدل والتي أطلقها قبل أيام وعبر فيها عن عدم ارتياحه لوجوده في تشيلسي أو للخطة التي يتبعها مدرب الفريق توماس توخيل.

وقال لوكاكو في حديث لإذاعة "سكاي سبورت إيطاليا" الخميس "بعد موسمين قضيتهما في إيطاليا حيث عملت كثيراً مع مدربين واختصاصيي التغذية، أشعر بأني في حالة بدنية جيدة".

وأضاف: "لكن لست سعيداً بهذه الوضعية، هذا أمر طبيعي. أعتقد أنّ المدرب قرّر اللعب بأسلوب مختلف وبالتالي يتعيّن عليّ عدم الاستسلام ومواصلة العمل وأن اتحلى بالاحترافية".

من جانبه أبدى توخيل تفاجؤه من تصريحات لوكاكو، واصفاً إياها بأنها ستسبّب إزعاجاً لن يساعد الفريق، كاشفاً أن النادي سيفتح تحقيقاً داخليا مع المهاجم البلجيكي لمعرفة أسباب هذه التصريحات.

وخلال الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي شارك لوكاكو في 13 مباراة فقط وسجل 5 أهداف ومنح تمريرة حاسمة واحدة فيما شارك في 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين لتشيلسي ومنح تمريرة حاسمة.

ويستعد تشيلسي لاستضافة ليفربول في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين ويحتل الـ"بلوز" المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول.

