أنباء إصابة دالغليش بكورونا صدمت نجوم ليفربول

وجاءت نتيجة فحوص دالغليش (69 عاماً) إيجابية لفيروس كورونا الأسبوع الماضي بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى. واحتاج دالغليش إلى تناول مضادات حيوية وريدية لكن لم تظهر عليه أي أعراض وعاد لمنزله في بداية الأسبوع الحالي.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت "كانت صدمة حقيقية منذ ثلاثة أيام عندما سمعت لأول مرة هذه الأنباء. وصلت رسالة إلى اللاعبين في مجموعتنا على "واتس آب" وكان الجميع في ذهول. شعورك عندما تعرف شخصاً أصيب بالفيروس مختلف تماماً".

وأضاف "كلنا نعرف أن هذا المرض المروع يسبب صداعاً حول العالم، لكنها كانت أول مرة بالنسبة لأغلبنا يكون هناك صلة شخصية لهذه الدرجة بأحد المصابين".

وتم تعليق منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لأجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد-19 في الوقت الذي تفرض فيه المملكة المتحدة عزلاً شاملاً لاحتواء انتشار الفيروس.

وكان ليفربول متفوقاً بفارق 25 نقطة في الصدارة عندما توقف الموسم.