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الدوري الألماني
الدوري الإنكليزي الممتاز

ألاردايس يدعو لحماية اللاعبين الذين يرفضون العودة

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قال سام ألاردايس مدرب إنكلترا السابق إنه يجب على أندية الدوري الممتاز، التأكيد على اللاعبين أنه لن تُفرض عليهم أي تداعيات في حال عدم الرغبة في المخاطرة بصحتهم والعودة إلى ممارسة اللعبة بعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

AFP
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