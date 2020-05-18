ألاردايس يدعو لحماية اللاعبين الذين يرفضون العودة من قبل Reuters May 18, 2020 09:39 قال سام ألاردايس مدرب إنكلترا السابق إنه يجب على أندية الدوري الممتاز، التأكيد على اللاعبين أنه لن تُفرض عليهم أي تداعيات في حال عدم الرغبة في المخاطرة بصحتهم والعودة إلى ممارسة اللعبة بعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19. AFP السابق لاكازيت يواجه عقوبة من أرسنال اقرأ التالي آخر الأحداث May 18, 2020 09:39 ألاردايس يدعو لحماية اللاعبين الذين يرفضون العودة May 17, 2020 20:06 لاكازيت يواجه العقوبة لاستنشاقه "غاز الضحك" ! May 17, 2020 13:53 الانقسامات مستمرة بشأن عودة الدوري الإنكليزي May 16, 2020 22:33 ليفربول لا يحتاج أن يكون "في أفضل أحواله" للتتويج May 16, 2020 10:37 لامبارد ينوي إبقاء جيرو وويليان إلى ما بعد كورونا May 15, 2020 17:01 أبراهام يعارض خطط عودة الدوري الإنكليزي الممتاز May 15, 2020 13:48 كاين يريد ايضاحات ويرى غرابة في تتويج ليفربول May 14, 2020 20:28 عودة مرتقبة للدوري الإنكليزي الشهر المقبل May 14, 2020 18:34 كاين يرعى قمصان ليتون أورينت لقضايا خيرية May 14, 2020 17:14 إقرار تجديد العقود المنتهية للاعبي الـ "بريميرليغ"