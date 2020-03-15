أكثر من ثمانين لاعب سيتأثرون بموعد نهاية موسم الدوري الممتاز

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر قرار حسم شكل الدوري الإنكليزي الممتاز الخميس المقبل بسبب فيروس كورونا وخطره على العالم أجمع.

وبعيداً عن مسألة أسماء المتوّج باللقب والفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا والصاعدة والهابطة تظهر مشكلة جديدة بانتظار حلّ جذري، ألا وهي عقود اللاعبين التي تنتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وتتلخص الجدلية الجديدة بمصير هؤلاء اللاعبين في حال تقرّر استمرار مسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر يونيو القادم إذ قد تفتقد بعض الأندية لمجموعة كبيرة من لاعبيها في الوقت الذي لن تتأثر بهذه الجدلية أندية أخرى.

ومع أنّ بعض العقود قد تمدد بالنسبة للاعبين مع أنديتهم الحالية لكن صحيفة ميرور البريطانية نشرت مقالاً تفصيلياً عن أسماء اللاعبين ممن تنتهي عقودهم نهاية يونيو القادم ووجهت استفساراً منطقياً جداً :"ما الذي سيحلُّ بهم؟".

وبالسنبة لكبار الدوري الممتاز فإنّ ليفربول سيفتقد لكلّ من لالانا وناثانيل كلاين وأندي لونيرغان، ومانشستر سيتي لدافيد سيلفا وكلاوديو برافو، أما مانشستر يونايتد فقد يفتقد لكلّ من إيغالو وماتيتش وتيموثي مينساه.



وتظهر مشكلة تشيلسي بين الكبار واضحة خاصة وأنّه سيخسر خدمات كابايرو وويليان وبيدرو وجيرو وماركو فان جينكل، أما ليستر سيتي فيخسر جاكوبوفيتش وفوكس ومورغان وميندي.

ولعل أرسنال وتوتنهام من بين الأقل تضرراً بافتقاد كل منهما لثلاثة لاعبين أما نيوكاسل فسيخسر 11 لاعباً دفعة واحدة، وشيفيلد لعشرة لاعبين من بينهم اثنين مع نهاية أيار/مايو.