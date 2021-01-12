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الدوري الإنكليزي الممتاز

أغويرو يواصل احتجابه عن تشكيلة مانشستر سيتي

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن المهاجم سيرخيو أغويرو سيغيب عشرة أيام لاستمراره في العزل عقب مخالطته أحد المصابين بكوفيد-19.

AFP

وكان من المتوقع أن يشارك المهاجم الأرجنتيني أساسيا في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنكليزي أمام برمنغهام سيتي المنتمي لدوري الدرجة الأولى (الثانية فعليا) يوم الأحد الماضي، لكنه لم يظهر في التشكيلة التي فازت 3-صفر.  

وخاض الهداف التاريخي لسيتي تسع مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم عقب غيابه عن بداية الموسم بعد خضوعه لجراحة في ركبته.  

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل استضافة برايتون أند هوف ألبيون في الدوري غدا الأربعاء "إنه (أغويرو) يخضع للعزل ويتبع التعليمات، وسيعود للتدريبات بعد تسعة أو عشرة أيام".  

وسيستعيد سيتي، الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، لاعب الوسط رحيم سترلينغ عقب غيابه عن آخر مباراة بسبب عدم اكتمال جاهزيته، مع استمرار معاناة المدافعين إيمريك لابورت ونيثن آكي من الإصابة.  

وقال غوارديولا إن المدافع إيريك غارسيا ولاعب الوسط كول بالمر لا يزالا في العزل.  

وفاز سيتي بآخر ست مباريات في كافة المسابقات بينها الفوز في ستامفورد بريدج على تشيلسي وفي أولد ترافورد على مانشستر يونايتد، لكن غوارديولا حذّر لاعبيه من الرضا عن النفس.  

وسيخوض المدرب الإسباني مواجهة صعبة أمام فريق المدرب غراهام بوتر الذي يحتل المركز 17 برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.  

بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو برايتون كوفيد-19
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