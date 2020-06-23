أغويرو يسافر إلى إسبانيا لمحاولة انقاذ موسمه

وتفاقمت مشكلة أغويرو مع ركبته التي عانى من آلامها لأكثر من شهر، بعد تدخل من قائد بيرنلي بن مي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ما أسفر عن احتساب ركلة جزاء لسيتي انبرى لها الجزائري رياض محرز بنجاح.

واستبدل المدرب الإسباني بيب غوارديولا الأرجنتيني بالبرازيلي غابريال جيزوس. وشوهد الهداف المخضرم يمسك بركبته اليسرى، قبل الخطأ وبعده.

وأبدى غوارديولا تخوّفه من إمكانية انتهاء موسم أغويرو. وقال عقب المباراة الثانية لفريقه بعد العودة من توقف لقرابة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن "إصابة أغويرو لا تبدو جيدة، شعر بشيء ما في ركبته. سنرى غدا (الثلاثاء) لمعرفة ما يعاني منه... لكن الوضع في الوقت الحالي لا يطمئن".

وفي مؤشر على خطورة اصابة مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني السابق، كشف سيتي أنه سيرسل لاعبه البالغ 32 عاما لعيادة الطبيب الشهير رامون كوغات في برشلونة.

وأوضح في بيان "تعرض سيرخيو أغويرو لضرر في ركبته اليسرى في فوزنا الأخير، سيسافر المهاجم الآن الى برشلونة لرؤية الطبيب رامون كوغات لإجراء فحوص إضافية".

وسبق لكوغات الذي تعامل مع غوارديولا عندما كان الأخير مدرباً لبرشلونة وحقق معه نجاحات خارقة، أن عالج لاعب وسط سيتي البلجيكي كفن دي بروين ومدافعه السابق مواطنه فنسان كومباني.

وكتب أغويرو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة مع سيتي، و23 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، "هذا مؤسف، لكن معنوياتي مرتفعة وأنا أركّز للعودة في أسرع وقت ممكن. شكراً جزيلاً على رسائلكم".

ويتوقع أن يحل جيزوس بدلاً من أغويرو التشكيلة الأساسية لسيتي الذي يلتقي الخميس مع مضيفه تشلسي القوي على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، قبل سفره لمواجهة نيوكاسل في ربع نهائي مسابقة الكأس الأحد.

