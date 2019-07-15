أسطورة مانشستر يونايتد ينصح بوغبا بالتركيز والتواضع

كما أشار روبسون إلى أنه يجب على نجم وسط "الديوك" أن يركز على التدريبات التي تسبق الموسم حتى الوصول إلى قرار بشأن مستقبله.

وأبلغ مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا صحيفة التايمز مؤخراً بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ينوي مغادرة النادي، بينما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد حان "لخوض تحد جديد في مكان آخر".

وردّ أولي غونار سولشار مدرب يونايتد على وسائل الإعلام بقوة في أستراليا، ضمن جولة الفريق الآسيوية، قائلاً بأنّ هناك جدول أعمال يعادي اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي.

وقال روبسون القائد السابق ليونايتد والذي أمضى 13 عاماً في النادي لشبكة سكاي سبورتس: "هناك الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام حول بول. إنه لاعب كبير. وأودّ أن أقول له أنت لاعب في يونايتد ومرتبط معه بعقد لذا فإن عليك أن تعطي كل شيء للنادي والفريق والجماهير".

وتابع أسطورة يونايتد: "يجب عليك (المقصود بوغبا) أن تتحلى بالتواضع وتخوض فترة الإعداد التي تسبق الموسم على أفضل نحو ممكن وهو ما أعتقد أنه يقوم به وفقاً لما أراه في الحصص التدريبية. إذا ما حدث شيء ما ويريد النادي إتمامه أو لم يحدث فعليك أن تتأقلم معه".

وقدّم بوغبا، الذي انتقل ليونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي في 2016 في صفقة قياسية وقتها بلغت قيمتها 89.3 مليون جنيه استرليني (112.23 مليون دولار)، عروضاً غير متسقة على الرغم من تسجيله 31 هدفاً في 142 مباراة في كافة المسابقات.

وسيستهل يونايتد، الذي أنهى في المركز السادس الموسم الماضي، مشواره في الدوري الممتاز الموسم المقبل بمواجهة تشيلسي في معقل "أولد ترافورد" في 11 أغسطس/آب المقبل.