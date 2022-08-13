English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإنكليزي الممتاز

أستون فيلا يُلحق بإيفرتون خسارته الثانية تواليًا

من قبل

ألحق أستون فيلا بضيفه إيفرتون خسارته الثانية توالياً في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوزه عليه 2-1 السبت في افتتاح منافسات المرحلة الثانية.

Reuters

وحقق أستون فيلا مع مدربه لاعب وسط ليفربول والدولي السابق ستيفن جيرارد فوزه الأوّل هذا الموسم بعد خسارته أمام بورنموث بهدفين نظيفين في المرحلة الافتتاحية، ليرتقي للمركز التاسع مؤقتاً.  

في المقابل، مُني إيفرتون الذي كافح الموسم الماضي لتفادي الهبوط في المرحلة الأخيرة بقيادة لاعب تشيلسي وزميل جيرارد في منتخب "الأسود الثلاثة" السابق فرانك لامبارد بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام تشيلسي صفر-1 افتتاحاً، ليتراجع للمركز السادس عشر.

وسجّل للفائز كل من داني إينغز (31) والأرجنتيني إميليانو بوينديا (85).

في المقابل وقّع لوكاس ديني هدف إيفرتون الوحيد (87 خطأ في مرمى فريقه).
 

إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز أستون فيلا
السابق أثبيليكويتا سعيد بالبقاء مع تش
اقرأ
أثبيليكويتا سعيد بالبقاء مع تشيلسي
التالي
-

آخر الأحداث

>