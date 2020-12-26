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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

أستون فيلا ينتصر بالثلاثة ويحسّن موقعه

قفز أستون فيلا إلى المركز السادس عندما عمّق، بعشرة لاعبين، جراح ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

AFP


وبكر أستون فيلا بالتسجيل عبر البوركينابي برتران تراوري بتسديدة من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من الحارس الإسباني فيسنتي غوايتا (5)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بطرد قطب دفاعه تايرون مينغز لحصوله على إنذارين في غضون6  دقائق. 

وعلى الرغم من النقص العددي نجح أستون فيلا في تعزيز تقدمه بهدفين في الشوط الثاني عبر قطب دفاعه كورتني هاوس بضربة رأسية من مسافة قريبة (66)، والهولندي ذو الأصول المغربية أنور غازي بتسديدة رائعة بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس غويتا وعانقت الشباك (76).

ورفع أستون فيلا الذي يملك مباراتين مؤجلتين رصيده إلى 25 نقطة مقابل 18 نقطة لكريستال بالاس في المركز الثاني عشر.

وواصل ساوثهامبتون نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فولهام ليفشل في الاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها ساوثهامبتون في تحقيق الفوز (تعادلان وخسارة) فتراجع إلى المركز الثامن، فيما رفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة علماً أنه خاض المباراة في غياب مدربه سكوت باركر بسبب دخوله حجراً صحياً إثر ثبوت إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد.
 
 

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