أستون فيلا يفوز بصعوبة وفولهام يصعد للمركز السادس مؤقتاً

ومع تأجيل مباريات الأسبوع الماضي لوفاة الملكة إليزابيث وقف الجميع دقيقة صمت وصفق الجمهور في الدقيقة 70 مع ترديد هتاف "حفظ الله الملكة" في إشارة إلى قضائها 70 عاماً ملكة.



وبعد فرصتين خطيرتين للبرازيلي فيليب كوتينيو وضع زميله لاعب الوسط رامسي فيلا في المقدمة بالدقيقة 41 من متابعة لكرة مرتدة بعد أن تصدى الحارس غيفن بازونو ببراعة لضربة رأس أولي واتكنز.



وأنقذ بازونو هدفاً ثانياً لأصحاب الضيافة عبر البرازيلي دوغلاس لويز قبل نهاية الشوط الأول.



وحرم بازونو البديل داني إنغس من مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني بإنقاذ رائع بالوقت بدل الضائع.



وبهذا الفوز الثاني لفيلا في الموسم تقدم للمركز 13 برصيد سبع نقاط من سبع مباريات، ويملك ساوثامبتون نفس الرصيد ونفس فارق الأهداف ليبقى أمام فيلا بمركز واحد بسبب الأهداف المسجلة.

وفي مباراة أخرى رفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتاً بفوزه على مضيفه نوتنغهام 3-2.

وسجّل النيجيري أوونيي أولاً لصاحب الأرض (11) قبل أن يرد فولهام بثلاثة أهداف لأدارابيويو والبرتغالي بالهينيا وريد (54 و57 و60).

ولم يكن هدف البديل برين (77) كافياً كي يتجنب نوتنغهام خسارته الخامسة هذا الموسم ليتوقف رصيده عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.