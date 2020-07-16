أستون فيلا يفشل في الحفاظ على أسبقيته أمام إيفرتون

بات أستون فيلا على مشارف الهبوط رسميا الى الدرجة الأولى، بعدما فرّط بتقدمه 1-صفر على مضيفه إيفرتون، لتنتهي مباراتهما بتعادل متأخر بنتيجة 1-1.

وافتتح أستون فيلا التسجيل عبر إيزري كونسا في الدقيقة 72 لكن فريق المدرب المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تمكن من معادلة الأرقام قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، بواسطة المهاجم المخضرم ثيو والكوت.

وبات رصيد فيلا 31 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن واتفورد السابع عشر (أول مراكز البقاء).

أما إيفرتون فقد رفع رصيده إلى 46 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.





