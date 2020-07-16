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الدوري الإنكليزي الممتاز

أستون فيلا يفشل في الحفاظ على أسبقيته أمام إيفرتون

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة أستون فيلا ومضيفه إيفرتون اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

AFP

بات أستون فيلا على مشارف الهبوط رسميا الى الدرجة الأولى، بعدما فرّط بتقدمه 1-صفر على مضيفه إيفرتون، لتنتهي مباراتهما بتعادل متأخر بنتيجة 1-1.

وافتتح أستون فيلا التسجيل عبر إيزري كونسا في الدقيقة 72 لكن فريق المدرب المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تمكن من معادلة الأرقام قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، بواسطة المهاجم المخضرم ثيو والكوت.

وبات رصيد فيلا 31 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن واتفورد السابع عشر (أول مراكز البقاء).

أما إيفرتون فقد رفع رصيده إلى 46 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.
                  
                  
                  

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