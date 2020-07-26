أستون فيلا يضمن البقاء بعد مباراة مثيرة مع وست هام



واعتقد القائد جاك غريليش أنّه منح فريقه الفوز عندما أرسل تسديدة تجاوزت البولندي فابيانسكي حارس وست هام في الدقيقة 84 لكن صاحب الأرض تعادل بعدها مباشرة عبر الأوكراني أندريه يارمولينكو.



وبفوز بورنموث على أرض إيفرتون أدرك دين سميث مدرب أستون فيلا أن الخسارة ستعيد الفريق للخلف لذلك تماسك الفريق.



وكان فيلا ضمن ثلاثي مؤخرة الترتيب منذ فبراير الماضي حتى فوزه على أرسنال الأسبوع الماضي ليصبح مصيره بين يديه.



ورغم عدم فوز فيلا إلا أنّ خسارة واتفورد أمام أرسنال في لندن ضمن للفريق البقاء للموسم القادم في دوري الأضواء.



ويحتاج أستون فيلا لبعض الصفقات الجيدة التي من شأنها أن ترفع من سوية أداء الفريق بعد أن ضم المصري تريزيغه، الذي لعب اليوم أساسياً، في الصيف الفائت.

