أستون فيلا يرتقي للمركز الخامس مؤقتاً

ورفع أستون فيلا الذي لم يذق طعم الخسارة في 10 مباريات وبات أحد أبرز المرشحين لخوض غمار مسابقة أوروبية الموسم المقبل منذ تسلم المدرب الإسباني أوناي إيمري زمام الأمور، رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس متقدماً بفارق نقطة عن توتنهام الذي يستقبل مانشستر يونايتد الرابع في ختام منافسات هذه المرحلة الخميس.

وتشهد هذه المرحلة مباراة قمة الأربعاء بين أرسنال المتصدر الذي يحل ضيفاً على مطارده المباشر مانشستر سيتي الثاني.

ويدين فيلا بفوزه على ضيفه فولهام إلى تايرون مينغز الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها الإسكتلندي جون ماكغين في الدقيقة 21.

وفي صراع عدم الهبوط، تعادل ليدز وليستر على ملعب "إيلاند رود".

افتتح ليدز التسجيل عبر الكولومبي لويس سينيستيرا (20)، وعادل ليستر عبر مهاجمه المخضرم جيمي فاردي (80) في أوّل أهدافه في الدوري منذ 6 أشهر.

وحافظ ليدز على أفضليته أمام ليستر باحتلاله للمركز الـ 16 بفارق نقطة (30 مقابل 29)، إلا ان الفريقين يصارعان لعدم الهبوط حيث يتقدمان بفارق نقطة ونقطتين توالياً عن إيفرتون اول الهابطين.

ومني كريستال بالاس بخسارته الأولى منذ ان عاد المدرب روي هودجسون لتولي زمام الأمور الفنية وكانت أمام مضيفه ولفرهامبتون صفر-2.

افتتح ولفرهامبتون التسجيل عبر النيران الصديقة بهدف من الدنماركي يواكيم أندرسن بالخطأ في مرمى فريقه بعد 3 دقائق من صافرة البداية، وأضاف البرتغالي روبن نفيش الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء (90+4).