أستون فيلا يحقق الانتصار الثاني تحت قيادة إيمري

وكان فيلا استهل مشواره مع إيمري الذي خلف ستيفن جيرارد، بشكل رائع من خلال تحقيقه فوزه الأوّل على أرضه ضد مانشستر يونايتد (3-1) منذ آب/أغسطس 1995، قبل أن يضيف الأحد فوزه الثاني توالياً في الدوري الممتاز بقيادة مدربه الإسباني.

وبدأ فيلا الذي فشل الخميس في تكرار فوزه على يونايتد بالخسارة أمامه في دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة (2-4)، مواجهته مع برايتون بالتخلف قبل مرور دقيقة على البداية نتيجة خطأ من الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس في تمرير الكرة لزميله البرازيلي دوغلاس لويز، فخطفها مواطنه أليكسيس ماك أليستير وسددها في الشباك (1).

لكن داني إينغز أعاد الضيوف الى اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 20، ثم أكمل العودة بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 بعد تمريرة من دوغلاس لويز، ليمنح فريقه الانتصار الخامس للموسم في المركز الثاني عشر بـ18 نقطة، فيما مُني برايتون بهزيمته الخامسة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع.

