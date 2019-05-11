وتقدم دوايت غايل بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 16 بعد خطأ من جلين ويلان، وأدرك البديل كونور هوريهان التعادل لأستون فيلا بتسديدة من حافة المنطقة بعد تمريرة من النشيط جاك غريليش في الدقيقة 75.

وبعد أربع دقائق حصل غريليش على ركلة جزاء نفذها زميله تامي أبراهام، المعار من تشيلسي، بنجاح ليسجل هدف الفوز.

وتعرض غايل، هداف وست بروميتش، للطرد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ليغيب بالتالي عن لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الأخرى بقبل نهائي الملحق تغلب ليدز يونايتد على مضيفه ديربي كاونتي بهدف كيمار روفي في الدقيقة 55 اليوم السبت وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء.

ويتأهل الفائزان لخوض مواجهة فاصلة على الصعود في استاد ويمبلي يوم 27 مايو/أيار لتحديد ثالث المتأهلين للدوري الممتاز بعد نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد.