العربية
English
الدوري الاسباني
الدوري الإنكليزي الممتاز

أستون فيلا أمام حتمية القتال من أجل النجاة

من قبل

يقول دين سميث، مدرب أستون فيلا، إن لاعبي فريقه سيقاتلون بكل قوة من أجل البقاء في الدوري الانكليزي الممتاز.

AFP

ويحتل أستون فيلا المركز 19 قبل الأخير برصيد 31  نقطة مثل بورنموث الذي يسبقه ويتفوق عليه بفارق الأهداف. وتتبقى لأستون فيلا مباراتان في مواجهة أرسنال ووست هام يونايتد.  

وقال سميث للصحفيين: "أعرف أننا لم نخسر معركة البقاء بعد. أرى العزم والرغبة في القتال في عيون اللاعبين. منذ فرض الإغلاق وأنا دوماً لم أغير موقفي بالنسبة لما نقدمه من أداء".

وأضاف سميث: "مردودنا الدفاعي كان جيداً وكنا نستحق عدداً أكبر من الانتصارات.. ربما ثلاثة أو أربعة انتصارات على الأقل. لكن للأسف تراجعنا قليلاً في الثلث الأخير". 

وأردف قائلاً: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يقدمون أداء جيداً وهذا يمنحك الأمل في المضي قدماً وتحقيق الفوز في آخر مباراتين".  
 

الدوري الإنكليزي أستون فيلا الإنكليزي
السابق سميث يملك فرصة للمشاركة مع بور
اقرأ
سميث يملك فرصة للمشاركة مع بورنموث أمام ساوثهامبتون
التالي

آخر الأحداث