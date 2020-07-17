أستون فيلا أمام حتمية القتال من أجل النجاة

ويحتل أستون فيلا المركز 19 قبل الأخير برصيد 31 نقطة مثل بورنموث الذي يسبقه ويتفوق عليه بفارق الأهداف. وتتبقى لأستون فيلا مباراتان في مواجهة أرسنال ووست هام يونايتد.

وقال سميث للصحفيين: "أعرف أننا لم نخسر معركة البقاء بعد. أرى العزم والرغبة في القتال في عيون اللاعبين. منذ فرض الإغلاق وأنا دوماً لم أغير موقفي بالنسبة لما نقدمه من أداء".

وأضاف سميث: "مردودنا الدفاعي كان جيداً وكنا نستحق عدداً أكبر من الانتصارات.. ربما ثلاثة أو أربعة انتصارات على الأقل. لكن للأسف تراجعنا قليلاً في الثلث الأخير".

وأردف قائلاً: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يقدمون أداء جيداً وهذا يمنحك الأمل في المضي قدماً وتحقيق الفوز في آخر مباراتين".

