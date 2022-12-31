أسباب انضباطية أجلست راشفورد على مقاعد البدلاء أمام وولفرهامبتون

واستعاد راشفورد مستواه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد تين هاخ، حيث خاض 21 مباراة في كافة المسابقات وسجل عشرة أهداف.

وسجل في آخر مباراتين ليونايتد، لكنه استبعد من التشكيلة الأساسية في لقاء السبت وحل محله أليخاندرو غارناتشو ليكون التغيير الوحيد على التشكيلة التي فازت 3-صفر على نوتنغهام فورست يوم الثلاثاء الماضي.

وفي رده على سؤال بشأن سبب غياب راشفورد، قال تين هاخ لمحطة بي.تي سبورت "انضباط داخلي. لا توجد تفاصيل. لوائحنا. نركز الآن على المباراة. أليخاندرو غارناتشو سيشارك".

وبعد أن بدأ راشفورد مواجهة فريقه مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون وهو على مقاعد البدلاء دفع به تين هاخ إلى المباراة في الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

ويتطلع يونايتد إلى تمديد مسيرة انتصاراته إلى خمس مباريات في جميع المسابقات بفوزه على وولفرهامبتون المهدد بالهبوط.