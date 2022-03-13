أرسنال يواصل نتائجه الرائعة

واستعاد المدفعجية المركز الرابع الذي خطفه مانشستر يونايتد السبت بفوزه المثير 3-2 على ضيفه توتنهام بهاتريك للبرتغالي كريسيتيانو رونالدو، فرفع رصيده الى 51 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة عن منافسه، إلا أن لأرسنال ثلاث مباريات مؤجلة ضد ليفربول، تشيلسي وتوتنهام ومن المتوقع أن يخوض معركة ضارية على آخر مقعد مؤهل لمسابقة دوري الأبطال التي يأمل في العودة إليها للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

ولم يتأخر أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل في مباراة مثيرة، برأسية بارتي عند القائم القريب إثر ركنية نفذها البرازيلي غابريال مارتينيلي (11).

وأتيحت فرصة ذهبية للثعالب من أجل معادلة الارقام برأسية هارفي بارنز لولا التصدي الرائع للحارس آرون رامسدايل الذي يقدم مستويات مبهرة هذا الموسم وسط دهشة المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز (36).

وفي الشوط الثاني، كان دور الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل للتألق عندما أبعد كرة قوية من يسارية لبوكايو ساكا (51).

وجاء الهدف الثاني بعد لعبة جنونية داخل المنطقة، عندما تصدى أولا شمايكل لتسديدة قوية من بن وايت من مسافة قريبة أمام المرمى، تهيأت أمام بارتي تابعها رأسية، إلا أن المدافع لوك توماس أبعدها قبل أن تتجاوز خط المرمى (55).

وبعد أن استمر اللعب لبضع ثوانٍ، توقف مجددًا بسبب تحقق حكم الفيديو المساعد من لمسة يد على التركي تشالار سويوندجو لرأسية الغاني، ليثبت الحكم القرار وينفذ الركلة لاكازيت رائعة في أعلى الزاوية اليمنى (59).

وبعد فوزين في آخر مرحلتين، سقط ليستر مجددًا ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.