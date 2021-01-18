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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يواصل مستواه التصاعدي ويُسقط نيوكاسل

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واصل فريق أرسنال اللندني أداءه القوي في الأسابيع الأخيرة وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون رد الاثنين في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وشهد الشوط الثاني عودة مهاجم المدفعجية بيير إيميريك أوباميانغ إلى التألق حيث أحرز الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 50 و77، فيما تكفل الصاعد الواعد في صفوف الفريق بوكايو ساكا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 60.

ورفع أرسنال رصيده من النقاط إلى 27 نقطة في المركز العاشر بعد أن حقق أنصاره الثامن في المسابقة مقابل 3 تعادلات و8 هزائم، فيما تلقى نيوكاسل هزيمته التاسعة مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات فتجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا هو الفوز الرابع لأرسنال في آخر خمس مباريات علماً بأن الفريق كان تعادل بدون أهداف مع ضيفه كريستال بالاس يوم الخميس الماضي. 
 

نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ
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