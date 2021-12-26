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الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يواصل تألقه ويكتسح نوريتش سيتي بخماسية

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واصل فريق أرسنال عروضه الاستثنائية واكتسح مستضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف دون رد في إطار المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

سيطر أرسنال تماماً على أحداث المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب كارو رود معقل نوريتش سيتي، وافتتح التسجيل بوكايو ساكا في الدقيقة 6 وأضاف كيران تيرني الهدف الثاني في الدقيقة 44 قبل أن يعود بوكايو ساكا ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 84 تمكن ألكسندر لاكازيت من إحراز الهدف الرابع من ركلة جزاء، ثم تمكن البديل المتألق إيميل سميث روي من اختتام المهرجان التهديفي بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90+1.

وعزز ارسنال موقعه في المركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد أن حقق الفريق فوزه الحادي عشر مقابل تعادلين وست هزائم.

من جانبه واصل نوريتش تخبطه واستمر في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط عقب تلقيه للخسارة الثانية عشرة.
 

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