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الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يهزم واتفورد ويرتقي للمركز الرابع

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ارتقى أرسنال إلى المركز الرابع في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوز رابع تواليًا جاء مثيرًا على حساب مضيفه واتفورد 3-2 ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين الأحد.

AFP

وسجل أهداف فريق المدفعجية الذي يمر بفترة مميزة كل من النرويجي مارتن أوديغارد (5)، بوكايو ساكا (30) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (52)، فيما سجل الكولومبي كوتشو هرنانديس أحد أجمل أهداف الموسم بمقصية رائعة عندما عادل النتيجة لأصحاب الأرض (11)، بينما سجل الفرنسي موسى سيسوكو الثاني (87).

ورفع النادي اللندني رصيده الى 48 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يحلّ على جاره المتصدر سيتي في ملعب الاتحاد في قمة المرحلة ، وثلاث عن وست هام السادس، علمًا بأن أرسنال يملك ثلاث مباريات مؤجلة ضد ليفربول على أرضه وتشيلسي وتوتنهام خارجها.

وبقي واتفورد من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا مع 19 نقطة في المركز ما قبل الأخير.
 

الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال واتفورد
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