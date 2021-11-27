أرسنال ينجز المهمة بنجاح أمام نيوكاسل

وعوّلت جماهير نيوكاسل على قيادة المدرب الجديد إيدي هاو للفريق من الملعب لأول مرة بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا، ومشاركة الحارس السلوفيني مارتن دوبرافكا أساسياً لأول مرة أيضاً هذا الموسم إثر رجوعه من الإصابة.

دوبرافكا كان بقدر التحدي في الشوط الأول وتصدى لأكثر من كرة جاءت نتيجة ضغط المدفعجية، مقابل ذلك كان حارس أرسنال آرون رامسدايل متألقاً لتسديدة صاروخية أرسلها جونجو شيلفي.

في الشوط الثاني مالت الكفة لصالح أصحاب الديار من ناحية التهديف أيضاً، عندما افتتح بوكايو ساكا التسجيل في الدقيقة 56 بتسديدة يسارية رائعة داخل منطقة الجزاء، بعدها بعشر دقائق تماماً أضاف البرازيلي غابرييل مارتينيلي الثاني بمتابعة كرة تاكيهيرو تومياسو.

ووصل رصيد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلى 23 نقطة في المركز الخامس متساوياً عن وست هام يونايتد (الرابع)، الذي يحل ضيفاً على حامل اللقب مانشستر سيتي غداً الأحد.

أما الماكبايس فلا يزال في المرتبة العشرين والأخيرة برصيد 6 نقاط حصدها من 6 تعادلات ليبقى الفريق الوحيد الذي يحقق أي فوز في البريمريليغ.