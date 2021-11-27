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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال ينجز المهمة بنجاح أمام نيوكاسل

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أنجز أرسنال مهمة تخطي ضيفه نيوكاسل يونايتد بنجاح عندما فاز عليه 2-0، اليوم السبت ضمن المرحلة 13 من الدوري الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

وعوّلت جماهير نيوكاسل على قيادة المدرب الجديد إيدي هاو للفريق من الملعب لأول مرة بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا، ومشاركة الحارس السلوفيني مارتن دوبرافكا أساسياً لأول مرة أيضاً هذا الموسم إثر رجوعه من الإصابة.

دوبرافكا كان بقدر التحدي في الشوط الأول وتصدى لأكثر من كرة جاءت نتيجة ضغط المدفعجية، مقابل ذلك كان حارس أرسنال آرون رامسدايل متألقاً لتسديدة صاروخية أرسلها جونجو شيلفي.

في الشوط الثاني مالت الكفة لصالح أصحاب الديار من ناحية التهديف أيضاً، عندما افتتح بوكايو ساكا التسجيل في الدقيقة 56 بتسديدة يسارية رائعة داخل منطقة الجزاء، بعدها بعشر دقائق تماماً أضاف البرازيلي غابرييل مارتينيلي الثاني بمتابعة كرة تاكيهيرو تومياسو.

ووصل رصيد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلى 23 نقطة في المركز الخامس متساوياً عن وست هام يونايتد (الرابع)، الذي يحل ضيفاً على حامل اللقب مانشستر سيتي غداً الأحد.

أما الماكبايس فلا يزال في المرتبة العشرين والأخيرة برصيد 6 نقاط حصدها من 6 تعادلات ليبقى الفريق الوحيد الذي يحقق أي فوز في البريمريليغ.

 

شيلفي نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي أرسنال مارتن دوبرافكا
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