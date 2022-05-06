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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يمدد عقد مدربه أرتيتا حتى 2025

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أعلن أرسنال الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة عن تمديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا حتى صيف 2025.

Reuters

وجاء في بيان نشره أرسنال: "يسعدنا الإعلان أنّ أرتيتا وقّع عقداً جديداً مع النادي".

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن الإسباني قوله بعد تجديد عقده "أنا متحمس وممتن وسعيد جدًا اليوم"، مضيفًا "نريد أن نرتقي بالنادي إلى مستوى أعلى والتنافس حقًا مع الفرق الكبرى. من أجل القيام بذلك يجب أن نلعب في دوري الأبطال".

ويأتي تجديد عقد أرتيتا في فترة حرجة من الموسم حيث ينافس أرسنال على احتلال مركز  مؤهل لدوري أبطال أوروبا نهاية الموسم.

ويملك أرسنال 63 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الثالث ونقطتين عن توتنهام الخامس.

وتولى صاحب الـ40 عامًا الإشراف على الفريق اللندني في كانون الاول/ديسمبر 2019، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري الذي أقيل بسبب تردي النتائج.
 

ميكيل أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال
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