أرسنال يكتسح وست بروميتش ويحقق فوزه الثالث توالياً

ورغم برودة الطقس والثلوج الذي ظلت تنهمر على أرض استاد "ذا هاوثورنس" معقل ويست بروميتش، طوال المباراة وقبل بدايتها وهددت إقامتها من الأساس، سيطر تماما الأرسنال على مجريات اللقاء وافتتح مدافعه الاسكتلندي كيران تيرني التسجيل في الدقيقة 23 ثم أضاف نجم الفريق، الصاعد بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني واصل ألكسندر لاكازيت تسجيله للأهداف في المباراة الثالثة على التوالي وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و64 على التوالي.

وهو ثالث انتصار على التوالي للمدفعجية عقب التغلب على تشيلسي (3-1) ثم برايتون بهدف نظيف.

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر بعد أن حقق فوزه السابع مقابل تعادلين و8 هزائم، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 8 نقاط فقط في المركز قبل الأخير بعد أن تلقى خسارته الحادية عشرة.

