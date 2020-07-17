أرسنال يفتقد غابريال حتى نهاية 2020



وتعرّض مارتينيلي لإصابة بركبته اليسرى الشهر الماضي، وأكد ارسنال الخميس أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل موسم 2020-2021.



وسجّل اللاعب البالغ 19 عاماً عشرة أهداف في 26 مباراة هذا الموسم، ليفرض نفسه في موسمه الأول مع نادي شمال لندن.



قال أرسنال في بيان على موقعه الرسمي: "يتعافى مارتينيلي راهناً من جراحة في ركبته، خضع لها في الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو".



تابع: "كانت الجراحة ناجحة، وفريقنا الطبي والمستشارون تشجعوا كثيراً من تقدم غابي الحالي في هذه المرحلة من شفائه".



أضاف: "سيتابع عملية تعافيه بعد انتهاء الموسم، على أمل أن يعود إلى التمارين الكاملة في نهاية 2020".



ومن المتوقع أن يعود المدافع الإسباني بابلو ماري إلى التمارين في أيلول/سبتمبر المقبل بعد التواء في كاحله خلال مواجهة مانشستر سيتي الشهر الماضي.