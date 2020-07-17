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أرسنال يفتقد غابريال حتى نهاية 2020

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سيغيب البرازيلي غابريال مارتينيلي مهاجم أرسنال الإنكليزي حتى نهاية عام 2020 بعد خضوعه لجراحة في ركبته.

Reuters


وتعرّض مارتينيلي لإصابة بركبته اليسرى الشهر الماضي، وأكد ارسنال الخميس أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل موسم 2020-2021.

وسجّل اللاعب البالغ 19 عاماً عشرة أهداف في 26 مباراة هذا الموسم، ليفرض نفسه في موسمه الأول مع نادي شمال لندن.

قال أرسنال في بيان على موقعه الرسمي: "يتعافى مارتينيلي راهناً من جراحة في ركبته، خضع لها في الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو".

تابع: "كانت الجراحة ناجحة، وفريقنا الطبي والمستشارون تشجعوا كثيراً من تقدم غابي الحالي في هذه المرحلة من شفائه".

أضاف: "سيتابع عملية تعافيه بعد انتهاء الموسم، على أمل أن يعود إلى التمارين الكاملة في نهاية 2020".

ومن المتوقع أن يعود المدافع الإسباني بابلو ماري إلى التمارين في أيلول/سبتمبر المقبل بعد التواء في كاحله خلال مواجهة مانشستر سيتي الشهر الماضي.

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