أرسنال يعلن غياب النني عن صفوفه لفترة طويلة

وقال أرسنال في موقعه على الإنترنت إن النني أصيب في المران وخضع لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب لفترة طويلة، لكنه لم يكشف عن فترة الغياب المتوقعة.

وأضاف النادي اللندني "سنعلن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني بمجرد استكمال المراحل الأولى من التعافي".

وتابع "يقدم الجميع في النادي كل الدعم المطلوب لمحمد وسنعمل بجدية معه حتى يعود في أسرع وقت ممكن".

ولا يشارك النني (30 عاماً) بانتظام مع أرسنال هذا الموسم، وظهر في ست مباريات فقط في الدوري الممتاز، وبمجموع 111 دقيقة فقط، وذكرت تقارير أنه كان في طريقه للرحيل قبل تعرضه للإصابة.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض مباراة إضافية.



