ولعب ويليان 38 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي 2020-2021 بعد قدومه من تشيلسي.

وقال أرسنال في بيان "كان يتبقى عامان في عقده ولكن بعد مناقشات إيجابية... معه ومع ممثليه، سيغادر للحصول على فرصة جديدة مع كورنثيانز في البرازيل حيث بدأ مسيرته في كرة القدم".

وقبل انتقاله إلى أرسنال، سجل ويليان 63 هدفاً في 339 مباراة خلال فترة مليئة بالألقاب مع تشيلسي بعد انضمامه للنادي اللندني قادما من انجي مخاتشكالا الروسي في 2013.

ويرحل ويليان عن إنجلترا بعد فوزه بالدوري الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي.