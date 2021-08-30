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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يعلن رحيل ويليان إلى كورنثيانز

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أعلن نادي أرسنال الإنكليزي رحيل لاعبه البرازيلي ويليان إلى كورنثيانز اليوم الإثنين.

AFP

ولعب ويليان 38 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي 2020-2021 بعد قدومه من تشيلسي.

وقال أرسنال في بيان "كان يتبقى عامان في عقده ولكن بعد مناقشات إيجابية... معه ومع ممثليه، سيغادر للحصول على فرصة جديدة مع كورنثيانز في البرازيل حيث بدأ مسيرته في كرة القدم".  

وقبل انتقاله إلى أرسنال، سجل ويليان 63 هدفاً في 339 مباراة خلال فترة مليئة بالألقاب مع تشيلسي بعد انضمامه للنادي اللندني قادما من انجي مخاتشكالا الروسي في 2013.  

ويرحل ويليان عن إنجلترا بعد فوزه بالدوري الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي.

أرسنال كورنثيانز البرازيلي تشيلسي ويليان
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