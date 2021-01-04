أرسنال يعلن إعارة ساليبا إلى نيس

وقضى ساليبا، الذي تعاقد معه أرسنال في يوليو تموز 2019 مقابل نحو 27 مليون جنيه استرليني (36.59 مليون دولار)، الموسم الماضي على سبيل الإعارة في سانت إتيان ولم يلعب حتى الآن أي مباراة مع النادي المنافس في الدوري الممتاز حيث اقتصرت مشاركة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مع فريق تحت 21 عاما فقط.

كما استبعد لاعب منتخب فرنسا للشباب من تشكيلة الفريق في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

Wishing you the very best for the rest of the season with @OGCNice, Wilo 💪 pic.twitter.com/iDjKzqDWQH — Arsenal (@Arsenal) January 4, 2021

وقال إيدو المدير الفني لأرسنال "واجه وليام ظروفاً صعبة العام الماضي حيث تسببت الإصابات وإنهاء الدوري الفرنسي مبكراً في قلة مشاركاته بسبب وباء كورونا".

وتابع "لذلك قررنا بعد التشاور مع وليام أن قضاء ما تبقى من الموسم على سبيل الإعارة مع نيس هو أفضل السبل لمواصلة برنامج تطوره".

ويحتل نيس المركز 12 في الدوري بعد 16 مباراة وسيستأنف المنافسات بعد العطلة بمواجهة بريست يوم الأربعاء.

