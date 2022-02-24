أرسنال يدخل بقوة في الصراع على بطاقة دوري الأبطال



وارتقى أرسنال إلى المركز الخامس برصيد 43 نقطة متخلفاً بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد لكنه لعب مباراتين أقل من الأخير.



ووجد أرسنال نفسه متخلفاً بهدف للمهاجم الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ الذي استغل خطأ للمدافع البرازيلي غابريال في إعادة الكرة إلى حارس مرماه ارون رامسدايل فراوغ الأخير وسدد في المرمى الخالي بعد مرور 10 دقائق.



وضغط أرسنال بعد الهدف لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم في الشوط الأول.



ورمى أرسنال بكل ثقله في الشوط الثاني، وبعد أن أضاع البديل البرتغالي نيتو فرصة سهلة للضيوف، وقف حارس مرمى وولفرهامبتون البرتغالي جوزيه سا سداً منيعاً أمام المحاولات المتكررة لأصحاب الأرض، عجز الأخير عندما أدرك البديل الأيفواري نيكولا بيبي التعادل إثر هجمة منسقة (82).



وواصل أرسنال ضغطه ونجح في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في حسم النتيجة في صالحه عندما وصلت الكرة إلى المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من بيبي داخل المنطقة فسددها ارتطمت بالدفاع وخدعت الحارس سا لتستقر في شباكه وسط فرحة هستيرية في المدرجات.