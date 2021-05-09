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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يؤكد هبوط وست بروميتش الرسمي

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أكّد أرسنال هبوط وست بروميتش ألبيون بشكل رسمي قبل عدة مراحل من نهاية الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP


وأنهى أرسنال مغامرة وست بروميتش في الدوري الإنكليزي الممتاز بالفوز عليه 3-1 الأحد ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وتوقف رصيد وست بروميتش عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر مع بقاء ثلاث مباريات له وبفارق 10 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز السابع عشر.

ووقع سميث روي والإيفواري بيبي على ثنائية أرسنال في الشوط الأول (29 و35) فيما دوّن البرازيلي ماتيوس بيريرا هدف وست بروميتش الوحيد (67).

وأكد البرازيلي الآخر ويليان فوز أرسنال بهدف ثالث جاء مع اللحظات الأخيرة (90).

ورفع أرسنال رصيده إلى 52 نقطة في المركز التاسع.

 

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