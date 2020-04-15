أرسنال سيواصل دفع أجور العاملين كاملة حتى نهاية مايو

وتوقف الدوري الممتاز حتى 30 نيسان/أبريل على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتعهد النادي اللندني في البداية بدفع رواتب العاملين حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال أرسنال في بيان "كل العاملين يحصلون على أجورهم كاملة ونحن نخطط لمواصلة ذلك. نحن لا ننوي حالياً استخدام خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف".

وأضاف "إلى جانب كل العاملين، فنحن نؤكد التزامنا أيضاً بدفع أجور العمالة المؤقتة لدينا حتى نهاية مايو بدلاً من نهاية أبريل".

وتابع "بالنسبة للعمالة المؤقتة في أيام المباريات هذا يعني أننا سندفع أجورهم عن المباريات الأربع في الدوري الممتاز والتي تأجلت كما سندفع أجورهم مرة أخرى إذا أقيمت المباريات لاحقاً".

وأبدت بعض الأندية رغبتها المبدئية في استغلال خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف خلال جائحة فيروس كورونا قبل أن يحدث تراجع من ليفربول وتوتنهام هوتسبير وبورنموث بعد التعرض لانتقادات حادة.

وقال أرسنال إنه في مباحثات مع لاعبيه بخصوص "التحديات المالية المحتملة" في المستقبل لكنه لم يتوصل بعد لاتفاق معهم في كيفية المضي قدماً في هذا الأمر.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وست هام يونايتد وساوثامبتون تأجيلات في أجور اللاعبين للتعامل مع الأزمة المالية بسبب انتشار الفيروس.