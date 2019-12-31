أرتيتا يريد بقاء تشاكا في أرسنال

واستبعد تشاكا عن خسارة أرسنال الأخيرة أمام تشيلسي 1-2 الأحد الماضي بسبب المرض، في ظل تكهنات حول تركه ملعب الإمارات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون الثاني/يناير.

ونزع الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال، المُقال من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شارة القائد من تشاكا بعد رد فعل غاضب منه بسبب تعرضه لصافرات الاستهجان من جماهير النادي اللندني.

ومنذ ذلك الوقت، ارتبط اسمه بالانتقال إلى هرتا برلين الألماني، لكن أرتيتا علّق عن إمكانية رحيل اللاعب البالغ 27 عاماً "آمل ألا يحصل ذلك. لعب ضد بورنموث، لعب جيداً جداً، كان ملتزماً جداً وقدم مباراة جيدة".

تابع المساعد السابق للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي "شعر بالمرض بعد المباراة. ارتفعت حرارته ولم يكن على ما يرام. بقي في الفراش في آخر يومين. لهذا السبب لم يتم اختياره".

وأهدر أرسنال تقدمه في الدقائق الأخيرة أمام تشيلسي بعد خطأ ارتكبه حارسه الألماني برند لينو، ثم بمرتدة من المتألق تامي أبراهام.

ويستقبل أرسنال في اليوم الأول من السنة مانشستر يونايتد في مباراة قوية من المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز، باحثاً عن الهروب من المركز الثاني عشر المخيب.