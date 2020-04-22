أرتيتا يتحدث عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، أن الفرنسي تيري هنري مهاجم الفريق السابق هو أصعب لاعب واجهه حينما كان يلعب في صفوف إيفرتون الإنكليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال: "حينما لعبت تيري، شعرت وكأنه لا يمكن إيقافه، بدا وكأنه يلعب ضد الناشئين، لقد لاحظت تفوقه الكبير على الآخرين مع كامل الاحترام".

وبسؤاله عن اللاعبين العظماء الذين يتمنى تواجدهم في قائمة أرسنال في الوقت الحالي، أكد المدرب الإسباني أنه قائد الفريق السابق الفرنسي باتريك فييرا.

وقال: "لاعب مثل فييرا سيكون عظيماً مع الفريق الحالي لأرسنال، لدينا بعض اللاعبين الكبار في الخط الخلفي، وكذلك لدينا بعض العظماء الذين حققوا نجاحات كبيرة مع هذا النادي".

واختتم تصريحاته قائلاً "لاعب آخر أعجبت به كثيراً هو الدنماركي مايكل لاودروب، كنت أحبه كثيراً وكنت معجباً بطريقة لعبه".