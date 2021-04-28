أرتيتا يؤكد أن مالكي أرسنال أبدوا التزامهم تجاه النادي

أمل مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا الأربعاء أن يكون البيان الصادر عن مالكيه كافياً لدحض الشائعات حول إمكانية بيع النادي اللندني لمؤسس منصة البث التدفقي العملاقة في الخدمات الصوتية والموسيقى "سبوتيفاي" السويدي دانيال إيك.

وكان الملياردير السويدي أشار الأسبوع الماضي في صفحته الخاصة على "تويتر" إلى اهتمامه بشراء نادي "المدفعجية" والمملوك من الملياردير الأميركي ستان كرونكي عبر مجموعته "كرونكي سبورتس أند إنترتاينمنت" (كاي أس اي).

وأكد إيك انه يفكر بتقديم عرض لشراء أرسنال، فيما أشارت تقارير صحافية هذا الأسبوع أن مجموعة من لاعبي أرسنال السابقين يتقدم الفرنسي تييري هنري ومواطنه باتريك فييرا والمهاجم الهولندي دنيس بيرغكامب سيكونون ضمن مجموعة من الاستشاريين.

غير أن مالك النادي الأميركي كرونكي أخمد نيران هذه الشائعات في مهدها بقوله في بيان "في الأيام المنصرمة لاحظنا تكهنات في وسائل الإعلام تتعلّق بعرض استحواذ نادي أرسنال".

وأضاف "ما زلنا ملتزمين بنسبة 100 في المئة تجاه أرسنال ولن نبيع أي حصّة في النادي. لم نتلق أي عرض ولن نقبل أي عرض".

وعبّر أرتيتا عن سعادته من ردّ فعل مالك أرسنال في المؤتمر الصحافي الذي عقده تمهيداً لمباراة فريقه الخميس في ذهاب نصف النهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام فياريال الاسباني.

وقال "يُنهي (البيان) الكثير من التكهنات بشأن ما كان يمكن أن يحدث لأنهم تحركوا مباشرة وأوضحوا أفكارهم وماذا يريدون فعله بنادي كرة القدم".

وتابع "تكلمنا معهم، واعتقد أن الأمور واضحة، وقد أكدوا التزامهم وطموحهم للنادي لأننا جميعا نريد فريقاً ناجحاً على أرض الملعب. كان واضحاً وأزال أي شك حول المسألة".

وتظاهر الآلاف من مشجعي "المدفعجية" خارج ملعب الامارات في العاصمة لندن قبيل مباراة فريقهم ضد ايفرتون في الدوري الممتاز الجمعة الفائت اعتراضًا على مشاركة ناديهم الى جانب 11 نادياً من كبار أوروبا في إطلاق مشروع الدوري السوبر الاوروبي الانفصالي.

وانسحب أرسنال والأندية الإنكليزية الخمسة الأخرى من المشروع الانشقاقي بعد أقل من 48 ساعة على إطلاقه بعد ضغوطات من المشجعين، اللاعبين، الاتحادات، رجال السياسة والرعاة.