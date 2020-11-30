أرتيتا لا يخشى الإقالة من تدريب أرسنال

وقال أرتيتا عقب الخسارة أمام ضيفه ولفرهامبتون 1-2 في الدوري المحلي: "كنت أعرف منذ اللحظة التي توليت فيها مهمتي أنّه في يوم من الأيام سأكون مهدداً بالإقالة أو سيتعيّن عليّ ترك النادي"، قبل أن يؤكد أنه "لم يكن قلقاً أبداً بهذا الشأن".



وكانت الخسارة أمام ولفرهامبتون الأحد والتي جاءت بعد عام من إقالة المدير الفني السابق مواطنه أوناي إيمري، الثالثة على التوالي للنادي اللندني في الدوري الممتاز، والخامسة في المراحل العشر التي أقيمت حتى الآن، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الرابع عشر في الترتيب.



ويعاني أرسنال من عدم فعالية مهاجميه أمام المرمى خصوصاً هدافه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الذي اكتفى بتسجيل هدفين فقط حتى الآن.



وقال أرتيتا (38 عاماً)، المدرب المساعد لمواطنه جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي، إنّ الأسئلة المتعلقة بشأن مستقبله مع النادي لن "تشتت انتباهه"، مضيفاً أنّ "انشغاله الوحيد هو الحصول على الأفضل من لاعبي فريقي".



وتابع "أعلم أنه في هذه الوظيفة، في يوم من الأيام، سأقال من منصبي أو سأرحل ولكني لا أعرف متى سيحدث ذلك".



وسيسعى أرسنال ومدربه أرتيتا على إنهاء سلسلة النتائج السلبية في دربي شمال لندن الأحد المقبل أمام الجار توتنهام متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز.

