أرتيتا: "إعادة بناء أرسنال مهمة ثقيلة"



وفاز أرسنال 2-1 على ليفربول يوم الأربعاء لكن الفريق اللندني ما زال في المركز التاسع ويتأخر عن البطل بفارق 40 نقطة.

وأبلغ أرتيتا شبكة سكاي سبورتس: "يمكنكم رؤية كيف استطاع ليفربول بناء فريقه، الأمر ليس سحراً، يجب تطوير التشكيلة بلاعبين أكفاء، نحن بحاجة إلى تشكيلة أكبر للمنافسة في هذه البطولة، هذا هو التحدي".



وأضاف: "إنها مهمة ثقيلة، انظروا فقط إلى الفارق بين الفريقين، إنه هائل".



وقال أرتيتيا، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل أوناي إيمري في ديسمبر الفائت، إنّه رغم أن الكفاءة مشكلة غير أنّ أرسنال نجح في مجاراة ليفربول في أمور أخرى.

وتابع المدرب الإسباني: "هناك فجوات في العديد من المناطق، لا يمكننا التطور في غضون شهرين لكن الفارق بين الفريقين في الحيوية والقتال والالتزام أصبح متساوياً".

أضاف: "قبل ذلك لم يكن هذا هو الوضع، أنا فخور بذلك، الأمور الأخرى بحاجة إلى وقت لكن على الأقل هذا ما نملكه الآن، رسالتي للاعبين، يمكننا صنع شيء ما".



ويلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت.

