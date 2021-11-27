أرتيتا: آرسنال لا يفكر ببيع بيبي في الميركاتو الشتوي

وكان بيبي انضم إلى أرسنال قادماً من ليل الفرنسي في 2019 مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 72 مليون جنيه إسترليني (96.05 مليون دولار) وتقاسم صدارة قائمة هدافي النادي في الموسم الماضي برصيد 16 هدفاً في جميع المنافسات.

لكن مستواه تراجع في الموسم الحالي وأحرز هدفا وحيدا في تسع مباريات لعبها في جميع المنافسات.

ورداً على سؤال حول أداء بيبي بالمقارنة مع مبلغ التعاقد معه قال أرتيتا أمس الجمعة "سنرى خلال المواسم القليلة المقبلة مدى قدرته على تحقيق ما توقعناه منه. لكن هذه إجابة صعبة ليس فقط بالنسبة له بل بالنسبة لأي لاعب".

وأضاف أرتيتا "الربط بين الأداء والقيمة المادية أمر في غاية الخصوصية" لأنه يتعلق بعدة جوانب مختلفة.

وتراجعت مشاركة بيبي بسبب تألق إميل سميث رو وبوكايو سكاكا هذا الموسم وتحدثت تقارير إعلامية عن قرب انتقاله في كانون الثاني/يناير لكن أرتيتا أكد أن ناديه لا يفكر في بيع اللاعب في الوقت الحالي.

وسيلتقي أرسنال صاحب المركز الخامس بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين في وقت لاحق من اليوم السبت مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.