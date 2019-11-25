أبراموفيتش غير مهتم ببيع تشلسي

أكد بروس باك رئيس مجلس الإدارة نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، أن مالك "البلوز"الروسي رومان أبراموفيتش غير مهتم بعروض "زهيدة" لنادي الدوري الإنكليزي الممتاز، وانه سيبقى مسؤولا بشكل كامل في ستامفورد بريدج .

ولم يحضر الملياردير الروسي أي مباراة لفريقه على أرضه منذ ربيع عام 2018، بعد حصوله على الجنسية الإسرائيلية إثر مواجهته لمشاكل في تجديد تصريح الإقامة في المملكة المتحدة.

وتم تعليق خطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 60 ألف مقعد في نفس الوقت تقريبا، لكن باك قال إن أبراموفيتش لا ينوي التخلي عن النادي.

وأضاف باك لصحيفة "ذي غارديان" الإنكليزية "على حد علمي، لا على الإطلاق. على العكس من ذلك - لم أسمع أبداً كلمة من السيد أبراموفيتش +دعنا نجهز هذا للبيع+ أو أي شيء من هذا القبيل".

واشار باك إلى أنه "بسبب الوضع السياسي، هناك أشخاص يعتقدون أنهم قد يستطيعون شراء تشلسي بسعر زهيد. نحن نحصل على استفسارات لكن في الحقيقة ليس لدينا ما نقوله لهؤلاء الناس".

وقال "فيما يتعلق بموضوع البحث عن لاعبين جدد، والحديث عن تمديد عقود اللاعبين، هل نشتري هذا اللاعب، هل نبيع هذا اللاعب، (أبراموفيتش) كان دائما مشاركا في ذلك منذ اليوم الأول ومازال على القدر نفسه الآن يتحدث إلى مارينا (غرانوفسكايا) - عضو مجلس الإدارة التي تشرف على عملية كرة القدم - عدة مرات في اليوم ، كل يوم. تقوم مارينا بذلك منذ سبع أو ثماني سنوات. هذا لم يتغير على الإطلاق".