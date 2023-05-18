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الدوري الإنكليزي الممتاز

آرسنال يمدد عقد حارسه رامسديل حتى عام 2028

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أعلن نادي آرسنال الإنكليزي اليوم الخميس أنه مدد عقد حارسه آرون رامسديل حتى عام 2028.

reuters

 


 

الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال آرون رامسديل
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