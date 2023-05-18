آرسنال يمدد عقد حارسه رامسديل حتى عام 2028 من قبل beIN SPORTS May 18, 2023 18:28 أعلن نادي آرسنال الإنكليزي اليوم الخميس أنه مدد عقد حارسه آرون رامسديل حتى عام 2028. reuters Signing on the dotted line ✍️ pic.twitter.com/f2sxKrRC8s — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2023 الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال آرون رامسديل السابق الاتحاد الإنكليزي يوقف كلوب لم اقرأ التالي - آخر الأحداث May 18, 2023 18:28 آرسنال يمدد عقد حارسه رامسديل حتى عام 2028 May 18, 2023 17:39 الاتحاد الإنكليزي يوقف كلوب لمباراتين May 18, 2023 16:34 هالاند ودي بروين في القائمة النهائية للجائزة May 18, 2023 12:44 سانت جيمس بارك مسرحاً لمواجهة نيوكاسل وبرايتون May 17, 2023 18:19 رباعي يغادر ليفربول بنهاية الموسم May 17, 2023 18:16 إيقاف توني هداف برينتفورد 8 أشهر بسبب المراهنات May 17, 2023 10:53 عرض جديد من الشيخ جاسم للاستحواذ على الـ"يونايتد" May 16, 2023 13:26 إصابة سابيتسر تبعده عن "يونايتد" حتى نهاية الموسم May 15, 2023 22:42 ليفربول يبقي على آماله بمقعد في دوري الأبطال May 15, 2023 11:55 كلوب عن نونيز: يحتاج إلى الوقت