آرسنال يمدد عقد حارسه رامسديل حتى عام 2028

من قبل beIN SPORTS May 18, 2023 18:28 أعلن نادي آرسنال الإنكليزي اليوم الخميس أنه مدد عقد حارسه آرون رامسديل حتى عام 2028.