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الدوري الإنكليزي الممتاز

آرسنال يصون صدارته بفوز متأخر على فولهام

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حافظ آرسنال على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز عندما قلب تأخره هو الآخر من 0-1 إلى فوز غالٍ 2-1 على ضيفه فولهام ضمن الجولة الرابعة.

Reuters

ووجد أولاد المدرب ميكيل أرتيتا أنفسهم متأخرين بهدف وحيد وقع عليه نجم الفريق الزائر ألكسندر ميتروفيتش 56.

لكن المدفعجية قلبوا الأمور بهدفين؛ الأول من توقيع النرويجي مارتن أوديغارد 64 والثاني من البرازيلي غابرييل ماغاليس 86 الذي عوض تسببه بهدف فولهام.

فاز آرسنال بأول 4 مباريات له في الدوري الإنكليزي لأول مرة منذ موسم 2004-2005.

واستعاد آرسنال الصدارة سريعاً بعد أن خسرها لنحو ساعتين لصالح سيتي الفائز على كريستال بالاس 4-2.

وصار رصيد آرسنال 12 نقطة محققاً فوزه الرابع توالياً بدون أي تعادل أو خسارة أما فولهام فوقف رصيد نقاطه عند النقطة 5.
 

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